Avcı'dan Abdülkadir Ömür açıklaması

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından bordo - mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Avcı, mücadelenin 27. dakikasında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Abdülkadir Ömür ile ilgili olarak ''Sağlık ekibi gerekli açıklamayı yapar. Futbol böyle bir şey. Türk futbolunun yetenekli oyuncusu. Bu takımda alternatifi yok. Avrupa Şampiyonası var belki o hedefi olacaktı... Genç oyuncu, sağlığına kavuşacaktır. Sağlık Kurulu bir açıklama yapacaktır. Ben ne desem yalan olur'' dedi.

Galibiyete değinen Avcı, ''Oyun olarak gelişiyoruz. Oyunun her iki bölümünü oynamaya başladık. Oyuncu grubu buna karşılık vermeye başladık. Yeterli mi, değil. Geliştirmemiz gereken şeyler var. Bir yandan mutluyuz bir yandan Ömür'den dolayı üzüntülüyüz. Maçlar yoğun bir şekilde oynanıyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Konyaspor da iyi bir takım. Onlara da başarılar diliyorum'' şeklinde konuştu.

'Pereira ile görüştüm'

Abdullah Avcı, son dönemde Trabzonspor'dan ayrılacağı konuşulan 36 yaşındaki futbolcu Joao Pereira ile ilgili konuşarak sözlerini noktaladı:

''Benim Pereira'nın geçmişine büyük saygım var. Kendisiyle şöyle konuştum, bir kariyer planlaması yapalım dedim. 6 ay sonra mukavelesi bitiyor. Çok iyi çalışıyor. Ama 6 ay sonra Trabzonspor'un oyuncusu olmayacak. 'Gel bunu beraber düşünelim, antrenörlüğe geçmek istersen bir sürü seçenek var' dedim. Böyle bir samimi görüşme oldu. Trabzonspor tarihine baktığında Ali Kemal'ler, Şenol Hocalar, Hami'ler ayrıldı. Yeri geldiğinde bu hepimiz için geçerli. Ben seçenekleri sundum ona” ifadelerini kullandı.