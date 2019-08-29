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Avcı: "Karalamadan ağlamadan Adana’ya hizmet üretin"

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Büyükşehir belediyesi yönetimini, karalamadan, ağlamadan, Adana için bahane değil, hizmet üretmeye, Adana gerçeklerine dönmeye davet ediyoruz" dedi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
Avcı: "Karalamadan ağlamadan Adana’ya hizmet üretin"

MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, "Büyükşehir belediyesi yönetimini, karalamadan, ağlamadan, Adana için bahane değil, hizmet üretmeye, Adana gerçeklerine dönmeye davet ediyoruz" dedi.


Avcı, yaptığı açıklamada, geçen beş yılda bir kere olsun ‘Bütçede açık var’ bahanesine sığınmadan, ‘Borcumuz çok’ gerekçesine saklanmadan hizmet götürülmedik köy, adım atılmadık mahalle bırakmayan, devasa projeleri hayata geçiren milliyetçi üretken belediyecilik anlayışının ardından işbaşına gelen büyükşehir belediye yönetiminin kendisine güvenen ve oy veren vatandaşları büyük bir hayal kırıklığına uğrattığını söyledi. Avcı, “İlk icraatı yüzlerce işçiyi işten atarak binlerce insana bayramı zehir eden, bu özelliği ile tarihe geçen Büyükşehir Belediye Başkanı, yine uçuk iddialar ortaya atmıştır. Yeni yönetim, aradan geçen beş ayda hizmetle değil, ağlama, karalama ve çarpık iddialarıyla Adana’yı gündeme taşımayı tercih etmiştir. Adana’yı bu şekilde meşgul etmek doğru değildir. İddia sahibi iddiasını ispatlamakla sorumludur; aksi halde müfteri durumuna düşer” diye konuştu.



Gençlik merkezleri neden kapatıldı?


Adana Büyükşehir Belediye yönetiminin en büyük yanlışlarından birinin de Gençlik Merkezlerini kapatması olduğunu söyleyen Avcı, “İl merkezinde ve ilçelerimizde on binlerce gencimize ücretsiz sınava hazırlık desteği veren, sayısız öğrencilere lise ve üniversite kazandıran bu güzide kurumun kapısına kilit vurmak, hayırla anılacak iş değildir. Yoksul öğrencileri sınavlarda başarısızlığa mahkum etmek, işsizliğin can yaktığı bir süreçte öğretmenleri ve tüm personeli kapıya koymak vicdani değildir. Asıl amacın ise, bu seçkin eğitim kurumlarında vatan, millet sevgisi yüksek bir kadronun tasfiye edilerek, yerlerine siyasi, ideolojik kadroların atanacak olması, sadece Adana’ya değil, ülkemize yapılacak en büyük kötülük olacaktır” ifadesini kullandı.


Bünyamin Avcı, konuşmasının devamında şunları kaydetti:


“Seyhan’da belediye başkanlığı döneminde geçen beş yılda en iddialı hizmet olarak hep reklamı yapılan bir Kent Meydanı’nı bile bitirememiş anlayışla Adana’nın mesafe alamayacağı görülmüştür. Her şeye paranın deliğinden bakan kapitalist bir zihniyetle Adana hizmet alamaz. Belediyeler şirket değildir; kar amacı gütmezler. Büyükşehir Belediye yönetimini, karalamadan, ağlamadan, Adana için bahane değil, hizmet üretmeye, Adana gerçeklerine dönmeye davet ediyoruz.”

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 15:09
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