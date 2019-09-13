Avcı 11’i belirledi! Lens kadroda yok
Gazişehir Gaziantep maçına doğru ilk 11’i şekillenen Beşiktaş’ta Burak Yılmaz, Oğuzhan Özyakup ve Lens kadroya dahil edilmedi.13 Eylül 2019 Cuma 14:15
Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ile Oğuzhan Özyakup, Gazişehir Gaziantep maçı kadrosuna alınmadı. Lens ise teknik ekibin kararıyla kafileye dahil edilmedi.
Cumartesi günü deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta maç kadrosu açıklandı.
Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra teknik ekibin kararı ile Hollandalı futbolcu Jeremain Lens de kadroya alınmadı.
Atiba, Abdoulay Diaby ve Mohamed Elneny kadroya girerken, 12 yabancı sınırından dolayı Lens dışarıda kaldı.
Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Elneny, Dorukhan, Ljajic, N'Koudou, Diaby, Güven Yalçın
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