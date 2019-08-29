Avanos’ta 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı Avanos İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahla tehdit suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Avanos İlçe emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından silahla tehdit suçundan hakkında 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü Avanos İlamat ve İnfaz Bürosunca silahla tehdit suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıile aranan İ.A. (45) isimli şahıs yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.A. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.