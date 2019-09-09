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Avanos TOKİ ne zaman teslim edilir, TOKİ Avanos toki anahtar teslim tarihi

Nevşehir Avanos TOKİ 324 konutları, 9 Eylül – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir. Avanos TOKİ 324 konut ödemeleri ne zaman? TOKİ Avanos konutlarına ilişkin KDV ödemeleri ne zaman?

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:13
Avanos TOKİ ne zaman teslim edilir, TOKİ Avanos toki anahtar teslim tarihi

Nevşehir Avanos TOKİ 324 konutları, 9 Eylül – 30 Eylül 2019 tarihleri arasında hak sahiplerine teslim edilecektir. Avanos TOKİ 324 konut ödemeleri ne zaman? TOKİ Avanos konutlarına ilişkin KDV ödemeleri ne zaman?

“Nevşehir Avanos Aydın Mahallesi (324 Konut) Toplu Konutları Projesi” kapsamında daire teslim işlemlerine 09.09.2019 itibari ile başlanılacaktır. İdaremiz tarafından teslim işlemleri sırasında ortak gider avans bedeli 1. Taksit tahsilatı yapılacaktır. Bu kapsamda hazırlanmış olan “Site Yönetim Duyurusu” ektedir. İlk olarak KDV ödemesi için aşağıda yer alan teslim programı çerçevesinde T.C. Ziraat Bankası Avanos Şubesi’nde, Konutunuzu teslim almak üzere aynı gün OPTİM-PETA Adi Ortaklığı Avanos projesi şantiyesinde hazır bulunmanız gerekmektedir.

T.C. Ziraat Bankası Avanos Şubesine 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir. Konut tesliminde getirmeniz gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır:

1) Kimlik belgesi, (Nüfus cüzdanı),

2) Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin nüshası,

3) Konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi,

4) KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura,

Belirtilen tarihlerde önce T.C Ziraat Bankası A.Ş Avanos Şubesine gidilerek KDV bedeli yatırılacak ardından ilgili şantiyeden konut teslim alınacaktır. İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen göstermenizi rica eder, konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz. 

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 16:13
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