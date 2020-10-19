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Dünya Avanak Apdi Suudi modeli! Türk malını boykot için enstrümanı yaktı
Dünya

Avanak Apdi Suudi modeli! Türk malını boykot için enstrümanı yaktı

İsrail ile ilişkileri normalleşme sürecine giren Suudi Arabistan, Türkiye'ye düşmanca bir politika uygulamaya devam ediyor. Türk mallarını boykot çağrısı yapan Suudi Arabistan'da, Suudi bir kişi Türk malı enstrümanı yaktı. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 23:55:00 - 2020-10-20 00:00:11

Suudi Arabistan'da bir kişi Türk mallarını boykot etmek amacıyla Türk malı enstrümanı yaktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.

Suudi Arabistan ile İsrail'in normalleşme süreci

ABD'nin öncülüğünde Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn İsrail ile normalleşme sürecine girdi. Filistin topraklarını işgal eden İsrail'le anlaşma yapan BAE ve Bahreyn, Kudüs'ün İsrail'e ait olduğunu da tanımış oldu. Suudi Arabistan'ın ise İsrail ile yakın zamanda anlaşma yapacağı konuşuluyor.

Öte yandan aralarında Suudi Arabistan'ın da bulunduğu Körfez ülkeleri Katar'a yönelik ambargo uyguluyor. Türkiye'nin Katar'ın yanında ve İsrail'e karşı Filistin'in yanında durması Suudi Arabistan'ı rahatsız etti.

Türk mallarını boykot çağrısı

Suudi Arabistan ve Türkiye ilişkileri yaşanan olaylarla birlikte gerilirken kriz, ticari ilişkilere de yansıdı. Suudi Arabistan, Türk mallarını boykot çağrısı yaptı. Bu çağrıya birçok Suudi Arabistan vatandaşı tepki gösterirken bazıları da boykota karşılık verdi.

Türk malı enstrümanı yaktı

Bir Suudi vatandaşı, arkasına aldığı Türk bayrağı fotoğrafının üzerini kapatarak Türk malı enstrümanları yaktı. Suudi vatandaşın görüntülerine birçok kesimden tepki yağdı.

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