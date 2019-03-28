Avam Kamarası'ndan flaş Brexit kararı! Avam Kamarası Başkanı daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının yeniden oylanmasına yönelik karar aldı.

Avam Kamarası Başkanı daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının bir kez daha oylanmasına izin verdi. Ayrıntılar geliyor...

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