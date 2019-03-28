Avam Kamarası'ndan flaş Brexit kararı!

Avam Kamarası Başkanı daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının yeniden oylanmasına yönelik karar aldı.
28 Mart 2019 Perşembe 21:57
Avam Kamarası Başkanı daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasının bir kez daha oylanmasına izin verdi.
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