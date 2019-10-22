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Avam Kamarasında Brexit anlaşmasına ilk onay

İngiliz hükümetinin AB ile vardığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak yasa tasarısı, Avam Kamarasında yapılan ilk oylamada kabul edildi.

22 Ekim 2019 Salı 22:03
Avam Kamarasında Brexit anlaşmasına ilk onay

İngiliz hükümetinin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak yasa tasarısı, Avam Kamarasında yapılan ilk oylamada kabul edildi.

İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında, söz konusu tasarı ilk oylamadan 299'a karşı 329 oyla geçti.

Tasarının, yasalaşması için Avam Kamarasında bir oylamadan daha geçmesi, ardından da parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarasının ve Kraliçe 2. Elizabeth'in onayının alınması gerekecek.

Muhalefet partilerinin de tasarıya, Brexit ile ilgili yeni bir referandumu ve Gümrük Birliğinin sürdürülmesini içeren değişiklik teklifleri vermesi bekleniyor.

İngiliz hükümetinin Brexit anlaşmasını 3 gün içinde Avam Kamarasından geçirmeyi amaçlayan önergesi reddedildi.

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Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 22:03
  1. Avam Kamarası
  2. Avrupa Birliği
  3. Brexit
  4. İngiltere
  5. Anadolu Ajansı

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