Av. Mazlum Şen: "Göçmenlik taleplerinde en temel neden çocuklar"

Güçlü devletler ülkelerine göçmen alırken ekosisteme, işgücü oluşturan, gelecek vaad eden, inovatif projelere sahip girişimcilerin başvuruları öne aldığı kaydedilirken, Sen International Başkanı Av. Mazlum Şen, "Göçmenlik taleplerinde en temel nedeninin çocuklar oluyor. Global dünyamızda çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak, dünya vatandaşı olmalarını istenmesi yatmakta" dedi.

Güçlü devletler ülkelerine göçmen alırken ekosisteme, işgücü oluşturan, gelecek vaad eden, inovatif projelere sahip girişimcilerin başvurularını öne aldığı belirtiliyor. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, İrlanda ve Kanada gibi ülkeler bu trendde başı çeken ülkeler arasında yer aldığı kaydediliyor.

Sen International Başkanı Av. Mazlum Şen, Kanada’nın Start-up Girişimci Vize uygulaması ile bir adım öne geçtiğini belirterek, "Göçmenlik Programı, Kanada’da yatırım yapmak isteyen girişimcilerin desteklenmesi ile başarılı bir şekilde şirketleşmeyi hedefliyor. Destek mektubu almış, şirket kurulmasına onay verilmiş projeler kontrollü bir şekilde yatırım alırken, yatırım yapan girişimcilere de göçmenlik için başvurabilme hakkı sunuyor. Kanada göçmeni olmak isteyen girişimcilere yönelik tasarlanan uygulama ile hem tohum fikirler yeşertiliyor, hem de yenidünya düzeninde bu şirketlere yatırım yaparak var olmak isteyen vizyoner genç iş insanlarına fırsat oluşturuluyor" dedi.

Göçmenlik taleplerinde en temel neden çocuklar

Av. Şen, Start-up Girişimci Vizesi ile fikir sahibinin, katılımcı ortak ve ailelerinin göçmenlik statüsü kazanmalarına hukuk firması olarak yardımcı olduklarını kaydederek, "Göçmenlik taleplerinde en temel nedeninin çocuklar oluyor. Global dünyamızda çocuklarımızın iyi bir eğitim alarak, dünya vatandaşı olmalarını istenmesi yatmakta. Bu anlamda gelecek vaad eden bir ülke olarak Kanada göçmenlik prosedürleri ise gün geçtikçe zorlaşmakta ama Start-up Girişimci Vizesi hızlı ve etkili bir yaklaşım olup, mevcut göçmenlik programları içerisinde yatırımcının da rol almasını amaçlıyor" şeklinde konuştu.