Av. Dr. Veli böke: Dertleri İslâm’a Saldırmak

Hasan Eğrigöz Ankara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a yönelik açıklamaları nedeniyle Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunan Ankara Barosu avukatlarından Dr. Veli Böke, gazetemiz Akit’e yaptığı açıklamada, ülkemizin inanç gençleriyle kimsenin oynamasına müsaade edilemeyeceğini belirtti.

“Bu düşmanlık İslâm’adır”

“Azınlığın menfaatlerini temin edeceği, henüz onlar bile açıklama yapmadan onlar için Diyanet İşleri Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunması bizleri manen etkilemiştir” diyen Av. Dr. Veli Böke, “Burada aslında hedef Diyanet İşleri Başkanı değil, onun sözleridir. Diyanet İşleri Başkanı’nın sözleri de Kur’an’ın ifadeleridir. Biz burada düşmanlıklarını Kur’an’a ve yüce İslam dinine olduğu kanaatindeyiz. Mübarek Ramazan ayında bu ülkenin inanç genleri ile kimsenin oynaması, yine hassas duygularına kimsenin dokunması kabul edilemez. Bu şekilde kanuni zorunluluktan dolayı üyesi bulunduğumuz Baronun bizlerin inanç ve fikirleri doğrultusunda olmayan bu açıklamasına bireysel olarak biz karşı çıkıyoruz. Türkiye’deki manevi değerlere bağlı bütün avukat arkadaşların da bireysel suç duyurusunda bulunmalarını teşvik ediyoruz” sözleriyle tepki gösterdi.

“Özür borcu var”

Ankara Barosu yönetiminin, üye avukatlara ve Müslüman alemine özür borcu olduğunu ifade eden Böke, “Temel görev ve amaçları dışında faaliyet gösteren Baro hakkında 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 77. Maddesinde 5. fıkrası gereği işlem yapılması hususunda savcılıkları ve Adalet Bakanlığını göreve davet ediyoruz” diye konuştu.