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Eğitim AUZEF’te aynı anda iki programa kayıt olunabilir mi?
Eğitim

AUZEF’te aynı anda iki programa kayıt olunabilir mi?

İstanbul Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin tüm imkanlarından yararlanan AUZEF öğrencileri, kayıt oldukları fakültede iki farklı bölüm okuyup okuyamayacaklarını merak ediyor. Peki, AUZEF’te aynı anda iki programa kayıt olunabilir mi?

Yeniakit Publisher
2021-03-13 13:11:00 -
AUZEF’te aynı anda iki programa kayıt olunabilir mi?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesindeki öğrencilere internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme imkanı sunulmaktadır. Birçok öğrenci uzaktan eğitim gördükleri Fakülteye ilişkin bazı soruların yanıtlarını araştırıyor. Bunlardan bir tanesi de AUZEF’te aynı anda iki programa kayıt olunup olunamadığı konusu oldu. Peki, AUZEF’te aynı anda iki programa kayıt olunabilir mi?

AUZEF’te aynı anda iki programa kayıt olunabilir mi?

AUZEF’te iki ayrı bölüm okunması mümkü değildir. Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa Fakültedeki önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinecektir. Öğrencilerin yeni kayıtları geçerli sayılmış olur. Bu durumdaki öğrencinin önceki kayıtlarına ilişkin hakları sona erecektir.

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