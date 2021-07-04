AUZEF yaz okulu hangi dersler alınacak? 2021 AUZEF yaz ders alma şartları neler?

AUZEF yaz okulunda üstten ders alma var mı? AUZEF yaz okulu yaz okulu açılacak mı? AUZEF yaz okulu var mı? AUZEF yaz okulu üsten ders ama nasıl olacak? soruları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi okuyan öğrenciler tarafından merak ediliyordu. İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yaz okulu ve AUZEF derslerine ilişkin açıklama yaptı. Peki AUZEF yaz okulu hangi dersler alınacak? AUZEF yaz okulunda üstten ders alma var mı? AUZEF yaz okulu ücreti ne kadar? AUZEF yaz ders alma şartları neler?