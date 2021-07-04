AUZEF yaz okulu hangi dersler alınacak? 2021 AUZEF yaz ders alma şartları neler?
AUZEF yaz okulunda üstten ders alma var mı? AUZEF yaz okulu yaz okulu açılacak mı? AUZEF yaz okulu var mı? AUZEF yaz okulu üsten ders ama nasıl olacak? soruları İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi okuyan öğrenciler tarafından merak ediliyordu. İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından yaz okulu ve AUZEF derslerine ilişkin açıklama yaptı. Peki AUZEF yaz okulu hangi dersler alınacak? AUZEF yaz okulunda üstten ders alma var mı? AUZEF yaz okulu ücreti ne kadar? AUZEF yaz ders alma şartları neler?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi yaz okuluna ilişkin, “Bu bağlamda örgün öğretim dahil hiçbir akademik birimimizde yaz okulu uygulaması genel kabul görmediğinden AUZEF bünyesinde de yaz okulu açılmayacaktır.” açıklamasında bulundu.
AUZEF yaz okulunda üstten ders alma var mı?
AUZEF yaz okulu derslerine ilişkin İstanbul Üniversitesi’nden şu açıklama yapıldı:
"Değerli Öğrencilerimiz,
- Farklı üniversitelerin yaz okulundan ders alacak öğrencilerimiz, yaz okulu alacakları üniversitelerden aldıkları e-imzalı veya ıslak imzalı mühürlü ders içeriği belgesini başvuru sistemine yüklemelidir.
- Yaz okulunda üstten ders alınamamaktadır. Alınabilecek dersler öğrencilerimizin başvuru sayfasında yer almaktadır.
- Başvurusunda düzeltme yapmak isteyen öğrencilerimiz, 'Düzenle' butonuna tıklayarak düzenleme yapabilir."
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