Eğitim hayatlarına İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde devam edenler üsten ders alma işleminin tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF üstten ders alma tarihlerini açıkladı mı?

AUZEF üstten ders alma tarihleri 2022

AUZEF’ten yapılan açıklamada kayıt yenileme tarihlerinin uzatıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, “Farklı iletişim kanallarından gelen yoğun talep üzerine 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt yenileme süresi 27 Şubat 2022 Pazar günü saat 23.59’a kadar uzatılmıştır. Kayıt yenileme için ödeme işlemlerinizi aksis.istanbul.edu.tr adresinden sanal pos ya da referans numaranız ile Halkbank Gişe/ATM'lerinden yapabilirsiniz” denildi.

Ders ekle-sil ve üsten ders alma işlemlerinin 28 Şubat-4 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacağı açıklamada belirtildi.

Üstten Ders Alma koşullarını sağlayan öğrenciler, üst dönem derslerini 28 Şubat-04 Mart 2022 tarihleri arasında kendileri seçecektir.

Üstten ders alma koşulları nelerdir?

1- Kayıt yaptırdığı öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren alması gereken tüm derslerden başarılı olup AGNO'su 2,50 ve üstünde olan öğrenciler, geçtikleri yarıyılın dersleri ile birlikte ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan üst yarıyıl derslerini ve stajını alabilirler.

2- Lisans programlarında;

* ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan,

* üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenci yedinci yarıyıldan,

* dördüncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise sekizinci yarıyıldan üstten ders alamaz.

3- Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı yarıyıldaki kredi yükünün % 50'sinden fazla olamaz.

Üstten ders alma işlemi nasıl yapılır?

AKSİS sistemine giriş yapılarak “OBS” seçilir. Açılan ekranda “DersAlma” sekmesine tıklanarak kurallara uygun olarak dersler seçilir. Maksimum AKTS miktarına kadar ders alınabilir. Üstten seçilen dersler 24 saat sonra kesin kayda düşer