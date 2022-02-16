AUZEF sonuçları açıklandı mı, bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 AUZEF telafi sınav sonuçları:

2021-2022 Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı telafi (bütünleme) sınavları 12-13 Şubat 2022 tarihleri arasında yapıldı. Öğrencilerin gözü kulağı şimdi sınav sonuçlarında... Peki, AUZEF sonuçları açıklandı mı, bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınavları cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 4 oturumda gerçekleştirilecek. Sınavların tamamlanmasının ardından sonuçlar için değerlendirme işlemi başlayacak. İlk dönem yapılan AUZEF sınavları 13-14 Kasım'da gerçekleşmiş sonuçlar ise 26 Kasım'da ilan edilmişti.

Geçen dönem baz alındığı zaman sınav sonuçlarının 25 Şubat'ta açıklanması bekleniyor. AUZEF takvimine göre, bitirme sınavları ardından bahar dönemi sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak.

AUZEF güz yarıyıl telafi sınav sonuçları nereden açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılacak olan değerlendirme sonrası 2022 AUZEF sonuçları istanbul.edu.tr'den ilan edilecek. Sonuçlar öncesinde alacakları puanı tahmin etmek isteyen öğrenciler, AUZEF bütünleme sınavı ve sorularının yayınlanmasını bekliyor. Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

AUZEF sınav puan hesaplaması nasıl yapılır?

Uzaktan öğretim programlarında;

Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.