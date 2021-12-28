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Eğitim AUZEF sonuç sorgula! AUZEF bitirme sınavı sonuçları sonuç sorgulama ekranı
Eğitim

AUZEF sonuç sorgula! AUZEF bitirme sınavı sonuçları sonuç sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021 final sınavları toplam 4 oturumda 18-19 Aralık'ta tamamlandı. AUZEF final sınavına giren adaylar AUZEF final bitirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu soruyordu. Gelen son dakika haberine göre, AUZEF güz dönemi final yani bitirme sınav sonuları açıklandı. İşte AUZEF bitirme sınavı sonuçları sonuç sorgulama ekranı!

Yeniakit Publisher
2021-12-28 16:48:00 -
AUZEF sonuç sorgula! AUZEF bitirme sınavı sonuçları sonuç sorgulama ekranı

AUZEF sonuç sorgula! İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final (bitirme) sınav sonuçları, otomasyon sistemi üzerinden açıklandı.

AUZEF bitirme sınavı sonuçları sonuç sorgulama ekranı

AUZEF resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Değerli Öğrencilerimiz,18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşen bitirme sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz." açıklamasında bulundu.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2021 final sınavları toplam 4 oturumda 18-19 Aralık'ta tamamlandı. AUZEF final sınavına giren adaylar AUZEF final bitirme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunu soruyordu. Gelen son dakika haberine göre, AUZEF güz dönemi final yani bitirme sınav sonuları açıklandı. İşte AUZEF bitirme sınavı sonuçları sonuç sorgulama ekranı!

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) final (bitirme) sınav sonuçları, otomasyon sistemi üzerinden açıklandı. AUZEF resmi sosyal medya hesabı üzerinden "Değerli Öğrencilerimiz, 18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleşen bitirme sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlarınızı http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz." açıklamasında bulundu. AUZEF sonuç sorgulama ekranı için tıklayın

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