Son 10 gündür yurt genelinde soğuk ve kar yağışı sebebiyle güç zamanlar yaşanıyor. 22-23 Ocak tarihlerinde İstanbul’da da kar yağışının etkili olması bekleniyor. Bu sebeple AUZEF sınavları ertelendi. Peki, AUZEF sınavları ne zaman?

AUZEF sınavları iptal mi? AUZEF bütünleme ne zaman online mı yüz yüze mi?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bütünleme sınavları 22-23 Ocak tarihlerin yapılacaktı. Ancak olumsuz hava koşuları sebebiyle sınavlar ertelendi. Bu sebeple öğrenciler sınavların iptal edilip edilmediğini araştırmaya başladı.

AUZEF bütünleme (telafi) sınavları olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi. Sınavların yapılacağı tarihe ilişkin ise AUZEF’ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir” denildi.

Böylelikle AUZEF bütünleme sınavları 12-13 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze olarak yapılacak.