AUZEF sınavı erteleme var mı? AUZEF bütünleme sınavı ne zaman? 2022 AUZEF telefi sınav duyurusu:

AUZEF bütünleme sınavı ertelendi mi, AUZEF sınavı iptal mi? planlanan AUZEF bütünleme sınavları için sınav giriş belgesi beklenirken, 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan bütünleme (telafi) sınavları hakkında İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sosyal medya hesapları üzerinden bir duyuru yayımlandı.

İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada Değerli Öğrencilerimiz, Mevcut ve devam edeceği ön görülen olumsuz hava şartları nedeniyle 22-23 Ocak 2022 tarihinde yapılması planlanan telafi (bütünleme) sınavı ileri bir tarihe ertelenmiştir. açıklamasında bulunuldu.

2022 AUZEF telafi (bütünleme) sınavı ne zaman?

AUZEFTelafi (Bütünleme) sınavlarım ne zaman olacak? AUZEF sınavların ertelenmesinin ardından kurumdan yapılan açıklamada Sınavın yapılacağı tarih, hava şartları göz önünde bulundurularak en kısa sürede duyurulacaktı. Sınav tarihleri eğitim-öğretim yılı başında http://auzef.istanbul.edu.tr/akademik-takvim/ adresinden duyurulmaktadır. Telafi sınavı ve diğer tüm sınavların tarihlerine Akademik takvimden ulaşabilirsiniz.

AUZEF ders alma (ders seçimi) işlemi nasıl yapılır?

AUZEF' te ilgili dönemin ücretini yatırmış kaydını yenilemek isteyen ya da yeni kayıt olmuş öğrencilerin ders seçimleri fakülte(AUZEF) tarafından seçilmektedir. Üstten ders alma hakkı bulunan ve üstten ders almak isteyen öğrencilerimiz, üst dönem derslerini belirlenen tarihler içerisinde kendileri seçecektir. (Üstten ders alma kuralları gereğince, kayıt olunan ilk yarıyılda üstten ders alma işlemi yapılmamaktadır. Üstten ders alma koşullarına https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/content/donem-baslangici/ust-donemden-ders-alma adresinden ulaşabilirsiniz.)

AUZEF telafi (Bütünleme) sınavında merkez değişikliği yapabilir miyim?

Sınav merkezi tercih sistemi her sınav dönemi öncesinde öğrencilerimizin tercihlerini güncelleyebilmeleri için tekrar açılacaktır.

Öğrenciler, sınav merkezi tercihleri için; https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar.

-1. Aşamada Kişisel Bilgiler Onaylanır.

-2. Aşamada öğrencinin varsa engel durumu bildirilir. Engel durumu yoksa "Engelsiz" seçeneği seçilir.

-3. Aşamada sınava girilmek istenen sınav merkezi seçilir ve HES kodu girilir.

AUZEF Telafi (Bütünleme) sınavında dikkat etmem gereken durumlar nelerdir?

- Sınav süreleri ve sınav esnasında dikkat edilmesi gereken konular daha öncesinde öğrencilerimize duyuru ve sms ile bildirilir.

- Öğrencilerimiz bu doğrultuda sınavlarını sürdürürler.

- DD ve DC harf notu dersleri bulunan adaylar notlarını yükseltmek istemezlerse, optikte girmek istemedikleri derse ait alanda işaretleme yapmamalıdır. İşaretleme yapıldığı takdirde öğrencinin aldığı son not geçerli olacaktır.

AUZEF telafi (Bütünleme) sınavı sınav sonucumu nasıl öğrenebilirim?

Telafi (Bütünleme) sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine “Öğrenim Bilgileri” “Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

AUZEF Telafi (Bütünleme) sınavına nasıl katılabilirim?

Öğrencilerin DD, DC, FF harf notlu derslerinden telafi sınavına girebilmeleri için herhangi bir başvuru yapmalarına gerek yoktur, ilgili dersler için otomatik olarak sınav hazırlanmaktadır. Öğrenciler, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden aldıkları

sınav giriş belgesi ve T.C. Nüfus Cüzdanı ile sınavlarına girebilirler.

Telafi(Bütünleme) sınavı için sınav merkezi seçimimi nasıl yapabilirim?

Telafi Sınav merkezi için;

Öğrenciler, sınav merkezi tercihleri için; https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapar.

-1. Aşamada Kişisel Bilgiler Onaylanır.

-2. Aşamada öğrencinin varsa engel durumu bildirilir. Engel durumu yoksa "Engelsiz" seçeneği seçilir.

-3. Aşamada sınava girilmek istenen sınav merkezi seçilir ve HES kodu girilir.

AUZEF sınav sonuçlarını harf notu olarak nasıl görüntüleyebilirim?

Ara sınav(vize), bitirme(final) sınav sonuçları AKSİS sisteminden ilan edildikten sonra tüm derslerin bağıl değerlendirmesi yapılarak harf notları ilan edilir.

AUZEF (FF) harf notunu neyi ifade eder?

Bir dersten (FF) harf notunu alan öğrenci o dersten başarısız olmuş sayılır ve ilgili dersin sınavına tekrar girerek notunu başarılı şekilde yükseltmelidir.

AUZEF (DC) ve (DD) harf notları neyi ifade eder?

Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir, öğrenciler ilgili derslerin sınavına tekrar girerek notlarını yükseltebilir.

AUZEF (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notları neyi ifade eder?

Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır ve o dersten bir daha sınava girmez.

AUZEF Ağırlık Not Ortalaması (ANO) nasıl hesaplanır.

ANO; öğrencinin ilgili yarıyılda aldığı derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilgili yarıyıldaki kredi toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Dönem notunu hesaplama işlemi, öğrenci otomasyon sistemi tarafından(AKSİS) sınavların açıklandığı dönemde yönetmelikteki esaslara göre otomatik olarak hesaplanır.

AUZEF AGNO nasıl hesaplanır?

AUZEF AGNO; öğrencinin ilk yarıyıldan itibaren aldığı tüm derslerin başarı notlarının kredileriyle çarpımları toplamının ilk yarıyıldan itibaren alınan derslerin kredileri toplamına bölünmesiyle hesaplanır. Alt yarıyıla ait dersin izleyen yarıyılda tekrar edilmesi durumunda alınan not, dersin tekrar edildiği mevcut yarıyıl AGNO hesabına katılır. Hesaplama sonucu, virgülden sonra iki hane olacak şekilde yuvarlatılır.

AUZEF askerlik tecili için yaş sınırı var mı?

Askerlik tecili için yaş sınırı 29 dur.