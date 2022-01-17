AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2022 AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
AUZEF sınavları ne zaman? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri telafi sınavları öncesinde sınav giriş yerlerini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF telafi sınavları ne zaman? AUZEF telafi sınav giriş belgeleri ne zaman açıklandı?
İstanbul Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?
AUZEF sınav yerleri belli oldu mu? 2022 AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi sorgulama ekranı!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri finallerin ardından yarıyı sonu (telafi) sınavları ise 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava girecek olanlar ise sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. AUZEF sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Yapılan açıklamada, “22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak telafi sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz” denildi.
AUZEF bahar dönemi ara sınavları 16-17 Nisan 2022 tarihlerinde yapılacak. Bahar dönemi finalleri ise 4-5 Haziran 2020'de yapılacak.
AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF üç ders sınavı ise 24 Temmuz 2022'de yapılacak.