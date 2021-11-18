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Eğitim AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF güz dönemi ara sınav sonuç sorgula
Eğitim

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF güz dönemi ara sınav sonuç sorgula

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Güz dönemi ara sınavları 13-14 Kasım 2021 tarihinde tamamlandı. AUZEF güz dönemi ara sınavına giren öğrenciler 2021 AUZEF güz dönemi vize sınav sonuçları sorgulama ekranını merak ediyor. Peki 2021 AUZEF sınav sonuçları açıklandı, ne zaman açıklanacak açıklancak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-18 13:37:00 - 2021-11-18 13:37:56
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 AUZEF güz dönemi ara sınav sonuç sorgula

"2021 AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, AUZEF güz dönemi ara sınav sonuçları ne zaman açıklanır?" binlerce açıköğretim öğrencisinin sorguladıkları arasında yer alıyor. 13-14 Kasım tarihlerinde binlerce öğrencinin girdiği sınavlar, dört oturumda tamamlandı. 2021 AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Güz dönemi ara sınav sonuçları bekleniyor

AUZEF sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak?

13-14 Kasım tarihinde gerçekleştirilen AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Sınav sonuçlarına dair yapılacak açıklamanın hemen ardından sınav sonuçlarına dair gelişmeler haberimizde olacak. AUZEF sınav sonuç sorglama ekranı için tıklayın. AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2021 2022 AUZEF sınav takvimi.

AUZEF puan hesaplama nasıl yapılır?

Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır. Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı; Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır. Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.

AUZEF güz dönemi yarıyıl sonu final sınavı ne zaman?

2021 AUZEF final sınavları 18-19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak.

2022 AUZEF telafi sınavı ne zaman?

2021 AUZEF Güz Dönemi telafi sınavları 22-23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.

2022 AUZEF bahar dönemi ara sınavları ne zaman yapılacak?

2022 AUZEF Bahar Dönemi ara sınavları 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak

2022 AUZEF Bahar Dönemi final sınavı ne zaman?

AUZEF Bahar Dönemi final sınavları 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.

2022 AUZEF telafi sınavları ne zaman?

2022 AUZEF Bahar Dönemi telafi sınavları 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.

2022 AUZEF mezuniyet üç ders sınavı ne zaman?

2022 AUZEF mezuniyete üç ders sınavı 24 Temmuz 2022'de yapılacak.

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