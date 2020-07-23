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Eğitim

AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? | AUZEF sınav sonuç ekranı

AUZEF final sonuçları açıklandı mı? Eğitim hayatlarına AUZEF’te devam edenler 10-20 Temmuz tarihleri arasında final sınavlarını online olarak gerçekleştirdi. Sınavların ardından öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. İşte, AUZEF sınav sonucu ekranı.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:52:00 - 2020-07-23 10:53:19
AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? | AUZEF sınav sonuç ekranı

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri final sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Pek çok öğrenci “AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?” , “AUZEF final sonuçları nasıl öğrenilir?” , “AUZEF sonuç ekranı” konularını araştırıyor. İşte detaylar.

AUZEF nedir?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? | AUZEF sınav sonuç ekranı

AUZEF final sınavları 10 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Öğrenciler sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Bir önceki sınav sonuçları sınavlar bittikten üç gün sonra açıklanmıştı. Bu sebeple öğrenciler için 23 Temmuz sınav sonuçlarının açıklanması adına son derece önemli.

AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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