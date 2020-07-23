Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri final sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Pek çok öğrenci “AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı?” , “AUZEF final sonuçları nasıl öğrenilir?” , “AUZEF sonuç ekranı” konularını araştırıyor. İşte detaylar.

AUZEF nedir?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi, öğrencilerine dünyanın neresinde olursa olsunlar internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartlarında öğrenim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir? | AUZEF sınav sonuç ekranı

AUZEF final sınavları 10 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. Öğrenciler sonuçların açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Bir önceki sınav sonuçları sınavlar bittikten üç gün sonra açıklanmıştı. Bu sebeple öğrenciler için 23 Temmuz sınav sonuçlarının açıklanması adına son derece önemli.

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