AUZEF sınav sonuçları açıklandı! AUZEF bitirme (final) sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEFfinal (bitirme) sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF final sınav sonucu açıklandı mı? gibi soruların yanıtları belli oldu. 10-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen sınav sonuçları açıklandı. Peki, AUZEF sınav sonuçları nasıl sorgulanır?

AUZEF final sonuçları nasıl sorgulanır?

Bitirme yani final sınav sonuçları esinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden ilan edildi. aos.istanbul.edu.tr adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile beraber giriş yapılabilmekte. Sınava katılan öğrenciler öğrenci numarası ve şifreleri ile esinav.istanbul.edu.tr adresine giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilirler.

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AUZEF ders geçme notu kaç?

Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veyadoğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir. Bitirme/bütünleme sınavında bu değerlerin altında not alan veya bu sınavlara girmeyen öğrenciler FF harf notu alarak başarısız sayılır.