Yurdun büyük bölümünde ocak ayının son haftasında şiddetli kar yağışları gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi telafi sınavları bu sebeple 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleşemedi. Peki, telafi sınavları ne zaman?

AUZEF sınav giriş belgesi sorgula | AUZEF bütünlemeler ne zaman?

AUZEF’ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir” denildi.

AUZEF öğrencileri ise bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınava ilişkin giriş belgelerin durumunu merak ediyor. AUZEF 12-13 Şubat'ta gerçekleşecek telafi sınavlarına illişkin, giriş belgelerini yayımladı. Yapılan duyuruda, "12 - 13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak telafi sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.