AUZEF sınav giriş belgesi sorgula | AUZEF bütünlemeler ne zaman?
22-23 Ocak tarihlerinde yapılması planlanan AUZEF bütünleme sınavları olumsuz hava koşulları sebebiyle şubat ayına ertelendi. AUZEF öğrencileri ise telafi sınavlarının ne zaman yapılacağını, sınav giriş belgelerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, AUZEF telafi sınavı giriş belgeleri açıklandı mı?
Yurdun büyük bölümünde ocak ayının son haftasında şiddetli kar yağışları gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi telafi sınavları bu sebeple 22-23 Ocak tarihlerinde gerçekleşemedi. Peki, telafi sınavları ne zaman?
AUZEF sınav giriş belgesi sorgula | AUZEF bütünlemeler ne zaman?
AUZEF’ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir” denildi.
AUZEF öğrencileri ise bu hafta sonu gerçekleştirilecek sınava ilişkin giriş belgelerin durumunu merak ediyor. AUZEF 12-13 Şubat'ta gerçekleşecek telafi sınavlarına illişkin, giriş belgelerini yayımladı. Yapılan duyuruda, "12 - 13 Şubat 2022 tarihlerinde yapılacak telafi sınavına ait sınav giriş belgeleri yayınlanmıştır. Sınav giriş belgelerinizi http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak alabilirsiniz" ifadeleri kullanıldı.