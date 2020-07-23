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Eğitim

AUZEF online final sınav sonucu sorgulama ekranı | AUZEF 2020 sonuç sayfası esinav.istanbul.edu.tr

AUZEF çevrimiçi bitirme sınavı sonuçları açıklandı. İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi online bitirme sınavı sonuçları sonuç sayfası esinav.istanbul.edu.tr üzerinden açıklandı. AUZEF öğrencilerinin final sınavları geçtiğimiz salı günü sona ermişti. Peki, AUZEF 2020 Bahar dönemi final sınavı sonuçları nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2020-07-23 22:21:00 - 2020-07-23 22:23:01
AUZEF online final sınav sonucu sorgulama ekranı | AUZEF 2020 sonuç sayfası esinav.istanbul.edu.tr

İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları 10 Temmuz 2020 – 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında arasında yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF online sınavı ile ilgili detaylar şu şekilde:

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

AUZEF online final sınav sonucu nasıl öğrenilir?

AUZEF ONLİNE SINAV SONUCU SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

Online sınav sonuçları AUZEF'in internet sitesi üzerinden, öğrencilerin erişimine açıldı. Sınav sonuçlarını öğrenciler 'http://esinav.istanbul.edu.tr' adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile öğrenilebilecek.

AUZEF telafi sınavları ne zaman?

AUZEF bahar dönemi telafi sınavları 10 - 21 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.

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