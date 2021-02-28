İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi açıklama yaparak kayıt yenile tarihlerinin uzatıldığını duyurdu. İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine (AUZEF) Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor.

AUZEF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nden yapılan açıklamada 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemlerinin 8 Mart 2021 saat 23.59'a kadar uzatıldığı duyuruldu.

AUZEF Bahar dönemi kayıtları yenileme nasıl yapılır?

AUZEF kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ücretini ödemeniz yeterlidir.

AKSİS sistemine (https:/aksis.istanbul.edu.tr/) giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numara’sına ulaşabilirsiniz.

Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz.

Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız.

AUZEF üstten ders alma koşulları

Kayıt yaptırdığı öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren alması gereken tüm derslerinden başarılı olanlardan AGNO'su 2,50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri yarıyılın derslerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan üst yarıyılın ders/derslerini de alabilir.

Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının ilk yarıyılında okutulan tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz.

Lisans programlarında ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci yarıyıllardan; üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenci yedinci yarıyıldan; dördüncü yarıyıldan ders alan öğrenci ise sekizinci yarıyıldan üstten ders alamaz.

Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı yarıyıldaki kredi yükünün % 50'sinden fazla olamaz.

AKSİS sistemine giriş yapılarak OBS seçilir. Açılan ekranda ‘DersAlma’ sekmesine tıklanarak kurallara uygun olarak dersler seçilir.