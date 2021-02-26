İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzak Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler kayıt yenileme döneminin ne zaman sona ereceğini araştırmaya başladı. Peki, kayıt yenileme son tarih nedir? AUZEF kayıt yenileme ekranı

AUZEF kayıt yenileme ne zaman?

Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri, 22 Şubat saat 11.00’de başladı. Kayıt yenileme işlemleri 26 Şubat Cuma saat 23.59’da sona erecek. Ders ekle-sil talepleri 01.03.2021- 05.03.2021 tarihleri arasında auzefcozum.istanbul.edu.tr/login çözüm merkezinden alınaca. Başvuru tarihleri dışında ekle-sil talebi alınmayacak.

Kayıt yenileme işlemi için referans numaranız ile dönem ödemeniz gerekiyor. AKSİS sistemine giriş yaptıktan sonra “Harç Bilgileri” kısmından “Referans Numara’sına ulaşabilirsiniz. Ödemenizi Referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden gerçekleştirebilir ya da AKSİS sistemi üzerinden online ödeme yapabilirsiniz. Online ödeme işlemini gerçekleştirmek için aynı sayfada yer alan “Ödeme Yap” butonunu tıklayınız. Karşınıza gelecek ekranda ilgili alanları doldurarak ödeme işlemini online yapabilirsiniz.

Konu hakkında yapılan açıklamada “Referans numaranız olmadan Halk Bank Şube/ATM’lerinden ödeme yapamazsınız. Halkbank ATM ve şubelerden ödeme yaparken referans numaranızın doğru olduğundan emin olunuz. Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış referans numarasına ödeme yapılmasından doğacak sonuçlardan fakültemiz sorumlu olmayıp sorumluluk öğrenci adayına aittir” ifadeleri kullanıldı.

AUZEF nedir?

AUZEF; İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’dir.

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