İstanbul Üniversitesi’nin Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler, lisans veya önlisans programlarında kayıtlarını dondurup donduramayacaklarını merak ediyor. AUZEF bünyesinde uzaktan eğitim gören öğrenciler, kayıtlarını yenilemedikleri takdirde öğrencilik durumlarına ne olacağını araştırıyor. Peki, AUZEF kayıt en fazla kaç dönem dondurulabilir? AUZEF kayıt yenilenmezse ne olur?

AUZEF kayıt en fazla kaç dönem dondurulabilir?

Kayıt dondurma süresi eğitim süresinin yarısı kadar belirlenmiştir. Örneğin 4 yıllık lisans programları için 2 yıl (4 dönem), 2 yıllık önlisans programları için 1 yıl (2 dönem) süre kadar kayıt dondurulabilir.

AUZEF kayıt yenilenmezse öğrencilik ne olur?

Kaydını yenilemeyen öğrencilerin kaydı pasif duruma alınır ve kayıt yenilenmeyen yıl/yarıyıllar azami öğrenim süresine eklenir. Kayıt yenilemeyen öğrenciler öğrenci belgesi alamaz, ilgili dönemin ders notlarına materyallerine erişimi engellenir ve dönem sınavlarına giriş yapamaz.