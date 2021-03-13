  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AUZEF kayıt dondurma işlemi var mı? AUZEF kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır?
Eğitim

AUZEF kayıt dondurma işlemi var mı? AUZEF kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi bünyesinde Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrenciler, kayıt dondurma işlemi var mı, varsa bu işlemlerin nasıl yapıldığını merak ediyor. AUZEF bünyesinde eğitim gören öğrenciler, fakültelerine ilişkin birçok sorunun yanıtını araştırıyor. Bu sorulardan bir tanesi de AUZEF kayıt dondurma işlemlerine ilişkin oldu. Peki, AUZEF kayıt dondurma işlemi var mı? AUZEF kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-03-13 14:19:00 -
AUZEF kayıt dondurma işlemi var mı? AUZEF kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır?

Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrenciler kayıtlarını ilgili dönem ya da yıl için dondurulabilmesi mümkündür. Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması, Fakülte Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması halinde kayıt dondurma işlemi gerçekleştirilir. Peki, AUZEF kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır?

AUZEF kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır?

Kayıt dondurma işlemini yapmak isteyen öğrenciler, AKSİS otomasyon sistemine giriş yapması gerekir. Daha sonra OBS kısmından Öğrenim Bilgileri başlığı altındaki Talep İşlemleri menüsü tıklayın. Açılan sayfada Başvuru Türü bölümünden Kayıt Dondurma’yı seçin. Karar Grup ve İzin Türü bölümlerinden uygun seçenekleri tercih etmeniz gerekir. Ardından eğitim bilgisi bölümünde kaydını dondurmak istediğiniz bölümü seçin. Talep nedeni bölümünde kayıt dondurma sebebini kısaca açıklayın. Doküman ekle bölümüne kayıt dondurma dilekçesini imzalı olarak yüklemeniz gerekir. Kaydet butonuna tıkladıktan sonra başvuru işleminizi tamamlamış olacaksınız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İkinci el araç alacaklar dikkat! Böylesi görülmedi
Otomotiv

İkinci el araç alacaklar dikkat! Böylesi görülmedi

Koronavirüs salgınının patlak verdiği dönemde sıfır araç üretiminin durmasıyla birlikte tavan yapan 2. el otomobil fiyatları atılan normalle..
AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi kitaplardan sorumlu?
Eğitim

AÖL seçmeli derslerden sınava girecekler hangi kitaplardan sorumlu?

AÖL 1. dönem sınavları 25 Şubat - 1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılmıştı. AÖL 1.dönem sınav sonuçları da açıklandı. AÖL öğrencileri şimd..
Fatih Altaylı konuklarının ayarını böyle bozuyor: Saatte ortalama 2 bin 400 defa 'ııığ' dediği tespit edildi
Gündem

Fatih Altaylı konuklarının ayarını böyle bozuyor: Saatte ortalama 2 bin 400 defa 'ııığ' dediği tespit edildi

Sanattan bilime, bilimden edebiyata, edebiyattan siyasete, siyasetten spora her konuda bir fikri olan ve bu sebeple kamuoyunda 'herbokolog' ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay