AUZEF kayıt dondurma işlemi var mı? AUZEF kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır?

Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrenciler kayıtlarını ilgili dönem ya da yıl için dondurulabilmesi mümkündür. Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması, Fakülte Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması halinde kayıt dondurma işlemi gerçekleştirilir. Peki, AUZEF kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır?

AUZEF kayıt dondurma işlemi nasıl yapılır?

Kayıt dondurma işlemini yapmak isteyen öğrenciler, AKSİS otomasyon sistemine giriş yapması gerekir. Daha sonra OBS kısmından Öğrenim Bilgileri başlığı altındaki Talep İşlemleri menüsü tıklayın. Açılan sayfada Başvuru Türü bölümünden Kayıt Dondurma’yı seçin. Karar Grup ve İzin Türü bölümlerinden uygun seçenekleri tercih etmeniz gerekir. Ardından eğitim bilgisi bölümünde kaydını dondurmak istediğiniz bölümü seçin. Talep nedeni bölümünde kayıt dondurma sebebini kısaca açıklayın. Doküman ekle bölümüne kayıt dondurma dilekçesini imzalı olarak yüklemeniz gerekir. Kaydet butonuna tıkladıktan sonra başvuru işleminizi tamamlamış olacaksınız.