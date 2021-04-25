AUZEF kaydımı dondurabilir miyim? AUZEF kayıt dondurma nasıl yapılır?

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. AUZEF bünyesinde 24 Lisans, 20 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 31’i Açıköğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Öğretim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

AUZEF kaydımı dondurabilir miyim?

İstanbul Üniversitesi AUZEF kaydımı dondurabilir miyim? Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla öğrenciler kayıtlarını ilgili dönem ya da yıl için dondurulabilir. Öğrencinin sağlık raporu ile belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması. Fakülte Yönetim Kurulunun haklı ve geçerli kabul edeceği diğer nedenlerin ortaya çıkması durumunda kayıt dondurma işlemi yapılır.Öğrencimiz, Kayıt Dondurma Başvurusunda Bulunmak İçin Ne Yapmalıdır?

Kayıt dondurma talebinde bulunabilmek için AKSİS otomasyon sistemine (aksis.istanbul.edu.tr) giriş yapılır. OBS kısmından Öğrenim Bilgileri başlığı altındaki Talep İşlemleri menüsü tıklanır. Açılan sayfada Başvuru Türü bölümünden Kayıt Dondurma seçilir. Karar Grup ve İzin Türü bölümlerinden uygun seçenekler tercih edilir. Eğitim bilgisi bölümünde kayıt dondurulmak istenen bölüm seçilir. Talep nedeni bölümünde kayıt dondurma sebebi kısaca açıklanır. Doküman ekle bölümüne kayıt dondurma dilekçesi imzalı olarak yüklenir. Kayıt dondurma dilekçesine ulaşmak için tıklayınız. (Bağlantı verilecek). Kaydet butonuna tıklanarak başvuru işlemi tamamlanır.