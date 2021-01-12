  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim AUZEF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim

AUZEF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları için gözler İstanbul Üniversitesi’nden yapılacak açıklamaya çevrildi. AUZEF bitirme sınavı final sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınav sonuçları sorgulama sayfası...

Yeniakit Publisher
2021-01-12 20:24:00 -
AUZEF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

29 Kasım tarihinde sona eren vizelerin ardından Ocak ayında gerçekleşen final sınavlarının sonuçlarının da kısa zaman içerisinde açıklanması bekleniyor. Peki, AUZEF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF sonuç tarihi hakkında bir açıklama yapılmış değil. Bir önceki sınavın sonuçları 1 hafta içinde açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 18 Ocak'a çevrilmiş durumda...

AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Henüz final sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair resmi bir açıklama bulunmazken öğrenciler sonuçları aksis öğrenci giriş sisteminden online olarak öğrenilebilecek. Aksis giriş bilgileri için AUZEF telefon destek hattından yardım alabilecek.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

AUZEF geçme notu kaç?

Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veyadoğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Siverek'te keşfettiler! Bitmek bilmiyor: Torbası 350 liradan satılıyor
Gündem

Siverek'te keşfettiler! Bitmek bilmiyor: Torbası 350 liradan satılıyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yer alan Takoran Vadisi'ndeki keşif vatandaşlara adeta iş kapısı oldu. Vadi içerisinde bulunan yarasa gübrel..
Türk savunma sanayii hedefte! Harekete geçtiler
Gündem

Türk savunma sanayii hedefte! Harekete geçtiler

Emniyet ve MİT'in savunma sanayii sektöründeki casusluk girişimine yönelik operasyonu gözleri yeniden Türkiye'nin bu alandaki başarılarına ç..
Merakla beklenen Altay Tankı'nda kritik gelişme
Teknoloji

Merakla beklenen Altay Tankı'nda kritik gelişme

Savunma sanayiinde başarılarla dolu bir yılı daha geride bırakan Türkiye, gözünü 2021'e dikti. "2021 yılı, savunma ve havacılık sanayii se..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay