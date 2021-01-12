29 Kasım tarihinde sona eren vizelerin ardından Ocak ayında gerçekleşen final sınavlarının sonuçlarının da kısa zaman içerisinde açıklanması bekleniyor. Peki, AUZEF güz dönemi final sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF güz dönemi final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi'nden AUZEF sonuç tarihi hakkında bir açıklama yapılmış değil. Bir önceki sınavın sonuçları 1 hafta içinde açıklanmıştı. Bu nedenle gözler 18 Ocak'a çevrilmiş durumda...

AUZEF sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

Henüz final sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair resmi bir açıklama bulunmazken öğrenciler sonuçları aksis öğrenci giriş sisteminden online olarak öğrenilebilecek. Aksis giriş bilgileri için AUZEF telefon destek hattından yardım alabilecek.

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AUZEF geçme notu kaç?

Öğrencilerin, yarıyıl/yıl içi etkinlik notlarına bakılmaksızın bir dersten koşullu veyadoğrudan geçebilmeleri için açıköğretim programlarında yarıyıl/yılsonu sınavından 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 40 (kırk), uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 (elli) puan almaları gerekir.