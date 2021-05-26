AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Bahar Dönemi AUZEF final sınavlarının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Peki, AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?
AUZEF bahar dönemi final sınav tarihleri öğrencilerin araştırmalarında ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz dönemlerde online şekilde yapılan AUZEF sınavları 2021 bahar döneminde de çevrimiçi şekilde yapılıyor. Peki, AUZEF final (bitirme) sınavları hangi tarihte yapılacak?
AUZEF final sınavları ne zaman yapılacak?
2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi yarı yıl sonu bitirme (final) Sınavı 10 - 19 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ise 01 - 05 Temmuz 2021 yapılacak.
Mezuniyete Üç Ders Sınavı 25 Temmuz 2021 gerçekleştirilecek.