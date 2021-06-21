Açıköğretim fakültesi öğrencileri bahar dönemi kapsamında düzenlenen AUZEF sınav sonuçları için bekleyişe geçti. İstanbul Üniversitesi’nin açık ve uzaktan öğretim fakültesi üzerinden eğitim almakta olan öğrenciler online sistem üzerinden 19 Haziran tarihine kadar sınavlarına giriş sağlamıştı. AUZEF final sınavlarını tamamlayan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

AUZEF final (bitirme) sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF Bahar Dönemi Yarıyıl Sonu (Bitirme) Sınavı sonuçları ilk olarak aos.istanbul.edu.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları'' alanına aktarılacak.

Öğrenciler, aos.istanbul.edu.tr adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile beraber giriş yaparak final sınavı sonuçlarını öğrenebilecek. Final sınavlarının açıklanma tarihi ise henüz netleşmedi.