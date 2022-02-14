AUZEF ders seçimi ne zaman yapılacak?
AUZEF ders seçimi ne zaman ayın kaçında yapılacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri bahar yarıyılı ders seçimi işlemlerini nasıl yapabileceklerini araştırıyor. Peki, AUZEF ders seçimi tarihleri belli oldu mu?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri ders seçim tarihlerine ilişkin bir açıklama yapılıp yapılmadığını araştırıyor. AUZEF ders seçimi nasıl yapılır?
AUZEF ders seçimi ne zaman yapılacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri 14-18 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Ders ekle-sil ve üsten ders alma işlemlerinin 28 Şubat-4 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.
AUZEF bahar yarıyılı kayıt yenileme kılavuzunda ders seçimine ilişkin, "21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında ödemenizi yaptıktan sonra; 2016 ve öncesi girişli öğrencilerin ders seçimleri 3 iş günü içerisinde, 2017 ve sonrası girişli öğrencilerin ders seçimleri aynı gün içerisinde Fakültemiz tarafından yapılacaktır.
Ders seçimi işlemlerinden sonra ‘’Kayıt Yenilemedi’’ olan statünüz, “Devamlı Öğrenci’’ olarak güncellenecektir. Devamlı öğrenci statüsüne gelen öğrenciler, derslerini ”AKSİS-Öğrenim Bilgileri-Ders Alma Listesi” sekmesinden kontrol etmelidir.(Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.)
Ders Ekle-Sil talepleri, 28 Şubat-04 Mart 2022 tarihleri arasında Çözüm Merkezinden ( auzefcozum.istanbul.edu.tr/ ) alınacaktır. Başvuru tarihleri dışında Ekle-Sil talebi alınmayacaktır. (Derslerin kontrol sorumluluğu öğrenciye aittir.)” ifadeleri yer aldı.
Eğitim
AUZEF Bahar Yarıyılı kayıt yenileme ne zaman sona erecek? AUZEF 2022 kayıt yenileme tarihleri: