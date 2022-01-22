İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavlarıyla ilgili son günlerde sıcak gelişmeler yaşanıyor. 22-23 Ocak tarihlerinde yüz yüze olarak yapılacak olan sınavlar yurt genelindeki olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi. Peki, AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF telafi sınav tarihi güncel

AUZEF bütünleme sınavları ne zaman son durum | AUZEF bütünleme sınavları yüz yüze mi?

AUZEF bütünleme (telafi) sınavları olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi. Sınavların yapılacağı tarihe ilişkin ise AUZEF’ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir” denildi.

Böylelikle AUZEF bütünleme sınavları 12-13 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze olarak yapılacak.