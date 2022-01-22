AUZEF bütünleme sınav merkezi ne zaman nereden seçilir? AUZEF sınav yeri değiştirme işlemi nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri 22-23 Ocak tarihlerinde bütünleme sınavlarına gerecekti. Ancak sınavlar kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi. Peki, AUZEF sınav merkezleri değiştirilebilir mi?

AUZEF bütünleme sınav yeri ne zaman nereden seçilir? AUZEF sınav yeri değiştirme işlemi nasıl yapılır?

AUZEF bütünleme (telafi) sınavları olumsuz hava koşulları sebebiyle ertelendi. Sınavların yapılacağı tarihe ilişkin ise AUZEF’ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada, “İstanbul Üniversitesi AUZEF 2021-2022 güz yarıyılı telafi sınavının çevrim içi olarak yapılmasına ilişkin alınan 20.01.2022 tarihli senato kararı güncellenmiştir. Söz konusu telafi sınavı, 12-13 Şubat 2022 tarihlerinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir” denildi.

Sınav merkezlerine ilişkin yapılan açıklamada, “12- 13 Şubat 2022 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek olan telafi (bütünleme) sınavı için sınav merkezi tercihi tekrar alınacaktır. Konu ile ilgili detaylı bilgilendirme web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan yapılacaktır” denildi. Şimdilik sınav merkezi işleminin ne zaman yapılacağına ilişkin tarih paylaşılmadı.