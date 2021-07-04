AUZEF bahar yarıyılı telafi bütünleme sınavları ne zaman? AUZEF 2021 bütünleme sınavı ne zaman bitecek?

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2020-2021 Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı telafi (bütünleme) sınavları 01 – 05 Temmuz 2021 tarihleri arasında https://esinav.istanbul.edu.tr adresinden günlü olarak yapılacaktır. Telafi sınavlarınızda problem yaşamamanız için aşağıda belirtilen hususları dikkatle inceleyiniz.

Telafi (Bütünleme) sınavında dersinizden/derslerinizden hangi gün sınava gireceğinizi https://esinav.istanbul.edu.tr adresindeki “Sınav Takvimi” sekmesine tıklayarak öğrenebilir veya buradan sınav programınızın çıktısını PDF formatında alabilirsiniz. Sınav sisteminde tarihi gelmemiş olan sınavlarınızın “Uygun Olmayanlar” sekmesi altında görüntülenmesi sınavla ilgili herhangi bir sorun oluşturmayacaktır.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı telafi (bütünleme) sınavlarına, bahar yarıyılı bitirme (final) sınavları sonunda yapılan değerlendirme sonucunda FF, DD ve DC notu aldığınız derslerinizden girebilirsiniz.

Bahar dönemi bitirme (final) sınavları sonunda yapılan değerlendirmede FF notu aldığınız derslerinizden başarılı sayılabilmeniz için telafi (bütünleme) sınavına girme ve bu derslerinizin notunu yükseltme zorunluluğunuz vardır (Bkz: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).

Kimler AUZEF telafi (bütünleme) sınavına girecek?

Bahar dönemi bitirme (final) sınavları sonunda yapılan değerlendirmede DD ve DC harf notu aldığınız derslerinizden telafi (bütünleme) sınavına girme zorunluluğunuz yoktur ancak bu dersler için notunuzu yükseltmek isterseniz telafi (bütünleme) sınavına girebilirsiniz.

Bitirme (final) sınavı sonrasında DD veya DC harf notu olarak değerlendirilen derslerinizden telafi (bütünleme) sınavına girip FF notu alırsanız o derse ait son notunuz FF olacaktır. Notunuzun DD veya DC olduğu derslerden telafi (bütünleme) notu oluşmasını istemiyorsanız bu derslerden kesinlikle telafi (bütünleme) sınavına girmemeniz gerekmektedir.

AUZEF bütünleme sınav saatleri kaç?

Telafi (bütünleme) sınavına girebileceğiniz her dersiniz için, aşağıda belirtilen sınav takviminden bir gün belirlenmiştir. Sınavlarınıza dersiniz için belirlenen günde saat 04:00 – 23:59 arasında girmeniz gerekmektedir.

Sınavlara belirtilen günde, belirtilen saatler arasında girmeyen öğrencilerimiz için hiçbir şekilde mazeret sınavı açılmayacaktır.

Telafi (Bütünleme) sınavlarında size her bir dersin sınavı için 35 dakika süre verilecek ve bu sürede cevaplamanız için çoktan seçmeli 25 adet soru yöneltilecektir.

Çevrim içi (online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Sınava başladıktan sonra size bilgisayar ekranından ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap şıkları gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap şıklarından birini işaretleyip “Cevapla ve Sonraki Soru” butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz “Soruyu Boş Bırak” seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.

Sıradaki soruya geçtikten sonra kontrol veya düzeltme amacıyla önceki soruya/sorulara kesinlikle dönülemez.

AUZEF telafi sınavı nasıl olacak?

Sınavın herhangi bir anında “Sınavı Bitir” butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki “Sınavımı Bitirmek İstiyorum” butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.

Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirme sırasında dikkate alınır.

Online sınavlara internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.

Herhangi bir dersinizden telafi (bütünleme) sınavına giriş yaptıktan sonra, sınav sırasında elektrik kesintisi, internet bağlantınızın kopması ve benzeri sebeplerle sınavınızın yarım kalması durumunda, yarım kalan sınavınızı tamamlamak üzere aynı gün içerisinde o dersten sınava giriş hakkınız olması durumunda sınavınıza tekrar giriş yapabilir ve sınavınızı tamamlayabilirsiniz.

Sınavınıza tekrar girdiğinizde kullanacağınız süre, o dersin sınavının toplam süresinden, aynı dersin sınavına önceki girişte/girişlerde kullandığınız süre/süreler çıkarılarak hesaplanır.

Bir dersten yarım kalan sınavınızı tamamlamak için, 25 (yirmibeş) soruluk sınavlarda, sınava ilk girişiniz dâhil en fazla 3 (üç), 10 (On) soruluk sınavlarda, sınava ilk girişiniz dâhil en fazla 2 (iki) giriş hakkı kullanabilirsiniz.

AUZEF telafi sınavında nerelerde sorulu olunacak?

Bir dersin sınavı sırasında Sınavı Bitir butonuna basarak sınavınızı tamamlarsanız veya sınav süreniz bittiği için sınavınız sistem tarafından tamamlanırsa sınava tekrar giriş hakkınız bulunsa bile o sınava tekrar giremezsiniz.

Telafi (bütünleme) sınavında soruları dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Telafi (Bütünleme) sınavında dijital kitabınızdaki bölümlerin /haftaların tamamından sorumlusunuz. Sınav sisteminde yoğunluktan kaynaklı sorunlar yaşamamanız için sınavlarınızı günün son saatlerine bırakmamanız önem arz etmektedir. Ara sınav ile ilgili sorunlarınız için “AUZEF Çözüm Merkezi” https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden talep oluşturabilirsiniz.