AUZEF Bahar dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF 2021 sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim üzerinden eğitimlerine devam eden binlerce aday Bahar dönemi AUZEF sınav tarihleri için gözünü kurumdan gelecek açıklamaya çevirmişti. Bu kapsamda sosyal medya hesabı üzerinden gelen açıklamada “Bahar dönemi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?” gibi soruların yanıtı verilmiş oldu. AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? Bahar Dönemi Açıköğretim AUZEF sınav tarihleri belli oldu!