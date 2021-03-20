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Eğitim AUZEF Bahar dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF 2021 sınav tarihleri
Eğitim

AUZEF Bahar dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF 2021 sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi bünyesinde Açıköğretim üzerinden eğitimlerine devam eden binlerce aday Bahar dönemi AUZEF sınav tarihleri için gözünü kurumdan gelecek açıklamaya çevirmişti. Bu kapsamda sosyal medya hesabı üzerinden gelen açıklamada “Bahar dönemi AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak?” gibi soruların yanıtı verilmiş oldu. AUZEF sınavları ne zaman yapılacak, online mı olacak? Bahar Dönemi Açıköğretim AUZEF sınav tarihleri belli oldu!

Yeniakit Publisher
2021-03-20 00:43:00 -
AUZEF Bahar dönemi vize sınavları ne zaman? AUZEF 2021 sınav tarihleri

İstanbul Üniversitesi uzaktan eğitim programı olan AUZEF sınav tarihleri merak ediliyordu. Bahar dönemi online dersleri başlayan öğrenciler vize tarihlerini sorguluyor.

AUZEF Bahar dönemi vize sınavları ne zaman?

İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim hayatlarına devam eden binlerce öğrenci AUZEF sınav tarihleri araştırmasına çıktı. Bugün gelen açıklama ile beraber 2020-2021 Bahar Yarıyılına ait sınavların 24 Nisan tarihinde başlayacak olduğu bildirildi. Sınavlara esınav.istanbul.edu.tr adresinden katılım sağlanacak.

2020-2021 Bahar Yarıyılı Ara sınavları 24 Nisan 2021 10.00- 02 Mayıs 2021 23.59 tarihleri aralığında gerçekleşecek. Sınavlara hangi gün ve saatlerde girileceği http://esinav.istanbul.edu.tr adresinden daha sonra açıklanacaktır.

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