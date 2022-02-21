İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri bahar dönemi sınav takvimini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınavları ne zaman yapılacak?

AUZEF bahar dönemi vize (ara) sınavları ne zaman 2022?

AUZEF bahar dönemi vize sınavları 16-17 Nisan tarihlerinde yapılacak. Yarıyıl sonu (bitirme) sınavları ise 4-5 Haziran7da yapılacak. Bahar dönemi telafi (bütünleme) sınavları ise 2-3 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

AUZEF geçme notu kaçtır?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin bir dersten geçebilmeleri için yarıyıl/yılsonu sınavından 100 tam puan üzerinden en az 40, uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 almaları gerekiyor.

AUZEF geçme notu nasıl hesaplanır?

Açık ve uzaktan öğretim programlarındaki tüm derslerde, bir ders için Ham Başarı Puanı hesaplanırken yarıyıl/yıl içi etkinliklerin etkisi en fazla yüzde 40, yarıyıl/yıl sonu sınavının etkisi ise en az yüzde 60 ağırlık katsayısı alınarak ortalama puan hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında, geçme notunu etkileyen iki faktör vardır. Bunlardan biri dese devamlılık diğer ise sınavdan alınan puandır. Ders Ham Başarı Puanı hesaplanırken derse devam ile ilgili durum, yarıyıl/yıl içi etkinlik puanına yüzde 20 ağırlık katsayısı ile etki eder. Sadece bir ara sınavın yapıldığı uzaktan öğretim programlarında yarıyıl/yıl içi etkinliklerin puanı hesaplanırken derse devam durumunun etkisi yüzde 20; ara sınavın etkisi ise yüzde 80’dir.