AUZEF, İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir. Eğitim öğretim yılının sonuna geldiğimiz için üniversitelerinde final sınavları başladı. Peki, AUZEF Bahar dönemi final sınavları ne zaman? İşte merak edilen haberin detayları…

AUZEF Bahar dönemi final sınavları ne zaman yapılacak?

2021 Yılı AUZEF Bahar Dönemi yarı yıl sonu bitirme (final) Sınavı 10 - 19 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ise 01 - 05 Temmuz 2021 yapılacak.

Mezuniyete Üç Ders Sınavı 25 Temmuz 2021 gerçekleştirilecek.