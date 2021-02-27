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Eğitim AUZEF bahar dönemi ders seçme işlemleri nasıl yapılır?
Eğitim

AUZEF bahar dönemi ders seçme işlemleri nasıl yapılır?

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine (AUZEF) Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri sona erdi. Bahar döneminin başlamasına kısa bir süre kala AUZEF öğrencileri ders seçme işlemleri hakkında detayları merak ediyor. AUZEF bahar dönemi ders seçme işlemleri nasıl yapılır? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-02-27 22:41:00 -
AUZEF bahar dönemi ders seçme işlemleri nasıl yapılır?

Eğitime açık öğretim ve uzaktan eğitim ile devam etmeye olanak sağlayan AUZEF Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri sona erdi. Kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiren AUZEF öğrecileri Bahar dönemi derslerini nasıl seçeceğini merak ediyor. Peki, AUZEF bahar dönemi ders seçme işlemleri nasıl yapılır?

AUZEF bahar dönemi ders seçme işlemleri nasıl yapılır?

22.02.2021 - 26.02.2021 tarihleri arasında ödeme yaptıktan sonra ders seçimi işlemleri AUZEF tarafından kısa sürede gerçekleştirilecektir.

AUZEF'te Ders ekle-sil talepleri 01.03.2021- 05.03.2021 tarihleri arasında auzefcozum.istanbul.edu.tr/login çözüm merkezinden alınacaktır. Başvuru tarihleri dışında ekle-sil talebi alınmayacaktır. • Fakülte tarafından seçilen derslerde DC DD dersler seçilmemektedir. DC DD derslerini almak isteyen öğrencilerimizin ders ekle-sil tarihleri içerisinde çözüm merkezinden bildirmeleri gerekmektedir.

Üstten ders alma talebi nasıl yapılır?

Üstten ders alabilecek öğrenciler, üst dönem derslerini 01.03.2021- 05.03.2021 tarihleri arasında kendileri seçecektir. Üstten ders alma koşulları aşağıda yer almaktadır.*** Üstten ders seçimi öğrenci tarafından yapılacaktır ve sorumluluk öğrenciye aittir.

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