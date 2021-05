AUZEF ara sınavları açıklandı mı? AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama

AUZEF sınav sonuçları için İstanbul Üniversitesi’nden gelecek resmi açıklama beklenmeye devam ediyor. Vize sınavlarının tamamlanmasıyla birlikte adaylar sonuçların hangi tarihte açıklanacağını araştırmaya başlamıştı.

AUZEF ara sınavları açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bahar dönemi ara sınavları 24 Nisan-5 Mayıs tarihlerinde yapıldı. sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Ancak önceki sınavlar, 7 Şubat'ta yapılmış ve sonuçlar da 13 Şubat'ta açıklanmıştı. AUZEF sınav sonuçlarının 11-12 Mayıs tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

AUZEF SINAV SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

AUZEF AGNO harf notları

AUZEF harf notları hesaplama işlemi öğrenciler tarafından merakla araştırılmaya devamediyor. Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.

Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur. Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.

ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sunun hesaplanabilmesi için:

1. O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,

2. Bu derslerin kredi saatlerinin,

3. Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.

AUZEF final sınavları ne zaman?

AUZEF Bahar dönemi - Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) : 12 - 13 Haziran 2021