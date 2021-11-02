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Eğitim AUZEF AKSİS sınav giriş yerleri açıklandı mı? AUZEF AKSİS sınav yerleri sorgulama
Eğitim

AUZEF AKSİS sınav giriş yerleri açıklandı mı? AUZEF AKSİS sınav yerleri sorgulama

AUZEF sınavları ne zaman? AUZEF güz dönemi sınavları 13-14 Kasım tarihlerinde yapılacak. Sınava girecek öğrenciler sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Konu hakkında açıklama geldi ve adaylar sınav giriş yerlerini nereden nasıl öğrenebileceklerini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav yerleri nereden öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2021-11-02 11:25:00 -
AUZEF AKSİS sınav giriş yerleri açıklandı mı? AUZEF AKSİS sınav yerleri sorgulama

Eğitim hayatlarına İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde sürdüren öğrenciler, sınav giriş yerlerini nereden nasıl öğrenebileceklerini araştırmaya başladı. Peki, AUZEF sınav giriş yeri nereden öğrenilir?

AUZEF AKSİS sınav giriş yerleri açıklandı mı? AUZEF AKSİS sınav yerleri sorgulama

AUZEF güz dönemi sınavları 13-14 Kasım tarihleri arasında yüz yüze yapılacak. Sınava beş gün kala AUZEF AKSİS üzerinden sınav giriş yerleri ilan ediliyor. Öğrenciler, sınav giriş yerlerini "auzefsinav.istanbul.edu.tr" adresinden öğrenebiliyor. Sisteme AKSİS kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Yüz yüze sınavlarda sınav giriş belgelerinin bulundurulması zorunludur.

AUZEF ara sınavlarında Hes Kodu zorunlu mu?

Sınavlar 81 ilde bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Sınav merkezi tercihleri auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden 12 Ekim 2021 saat 23.59’a kadar alınacaktır.

Sınav merkezi tercihlerinde HES kodu girilmesi zorunludur.

Riskli grupta (Covid-19 pozitif / temaslı) bulunan öğrencilerimiz sınavlara ayrı salonda alınacaklardır.

Sınav merkezi tercihleri her sınav öncesinde ilgili sınava ait oturumları gerçekleştirmek için alınır. Ara sınav, bitirme ve telafi sınavları için ayrı ayrı tercih yapılır.

Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 4 oturumda gerçekleştirilir.

Sınav bina ve salonlarına girilirken Öğrenci Kimlik Kartına gerek bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sınav salonuna girebilmeleri için yanlarında Sınav Giriş Belgesi ve TC Kimlik Kartı bulundurmaları yeterlidir.

Sınav Giriş Belgeleri sınavlardan bir hafta öncesinde yayınlanmakta ve web sayfamız (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinde duyurusu yapılmaktadır. Sınav kuralları detaylı olarak Sınav Giriş Belgesinde yer almaktadır.

Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.

Sınav merkezi tercihleri sırasında engelli ve hükümlü öğrencilerimiz durumlarıyla ilgili bilgileri eksiksiz ve hatasız bir şekilde sisteme girmelidir. Hükümlü/Tutuklu öğrencilerimizin sınav merkezi tercih işlemleri bulundukları ceza infaz kurumu tarafından düzenlenecektir.

Ara sınava herhangi bir sebeple girmeyen öğrenciler için ayrıca mazeret sınavı yapılmayacaktır.

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %40, bitirme/telafi sınavının ise %60’tır.

Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumları dikkate alınarak hazırlanmaktadır.

Öğrencilerimiz ara sınavda her ders için sistemlerinde bulunan ünitelerin yarısından sorumludur. Örn; 14 ünite var ise 7, 12 ünite var ise 6, 10 ünite var ise 5 üniteden sorumludur.

Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

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