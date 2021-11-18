AUZEF 2021 güz dönemi final sınav merkezi tercihi başladı mı 2021? AUZEF final sınav merkezi tercih başvurusu ne zaman?
AUZEF sınav merkezi tercih başvurusu: AUZEF güz dönemi ara sınavları 13-14 Kasım 2021 tarihinde tamamlandı. AUZEF güz dönemi ara sınavına giren adaylar 2021 AUZEF sınav sonuçlarını meraklı gözlerle beklerken, 2021 AUZEF güz dönemim bitirme (final) sınavları ise 18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. AUZEF güz dönemi final sınavına girecek adaylar için AUZEF sınav merkezi tercihleri yapılacak. Peki AUZEF güz dönemi final sınav merkezi tercihi ne zaman yapılacak?
2021 AUZEF güz dönemi bitirme (final) sınavı için sınav merkezi tercihleri başlamıştır. Tercihler, 18 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yapılacaktır. Sisteme giriş AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile sağlanacaktır. Sınav merkezi bilgilerini değiştirmek istemeyen öğrencilerimizin tercih yapmasına gerek yoktur. Tercih yapılmaması durumunda vize sınav merkezi tercih bilgileri, bitirme (final) sınavı için geçerli olacaktır.
AUZEF güz dönemi 2021 2022 sınavları ne zaman?
2022 AUZEF yarıyıl Sonu (AUZEF bitirme sınavları) 18 - 19 Aralık 2021 tarihlerinde uygulanacak. AUZEF Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 22 - 23 Ocak 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF bahar dönemi sınav tarihleri 2022
AUZEF ara dönem (Vize) Sınavları ne zaman? 16 - 17 Nisan 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) sınavları ne zaman? 04 - 05 Haziran 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) ne zaman? 02 - 03 Temmuz 2022 tarihlerinde uygulanacak.
AUZEF mezuniyete Üç Ders Sınavı ne zaman? 24 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak.