Aurelio'nun yeni görevi belli oldu

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Fenerbahçe ve A Milli Futbol Takımı eski oyuncularından Mehmet Aurelio'nun yeni görevi açıklandı.

Mehmet Aurelio, Fenerbahçe U19 Futbol Takımı'nda göreve başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Beş yıl şanlı formamızı başarıyla terleten ve ardından Futbol A Takımımızda çeşitli görevlerde bulunan Mehmet Aurelio, U19 Futbol Takımımızın yeni Teknik Sorumlusu oldu. Mehmet Aurelio’ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kulübümüze ve Futbol Akademimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Fenerbahçemiz için her alanda birlik beraberlik ruhunu oluşturmaya efsanelerimizle devam edeceğiz" denildi.

