Audi’nin Formula 1 hamlesi İstanbul’da görücüye çıktı!

Formula 1 heyecanı Galataport İstanbul’da Audi R26 Showcar ile yaşandı. Formula 1’de yeni dönem tüm heyecanıyla devam ederken, Audi’nin 2026 sezonuyla birlikte FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda fabrika takımıyla yer alması, motor sporları dünyasında büyük ilgi uyandırdı.Markanın motor sporlarındaki mirasını geleceğin mobilite anlayışıyla buluşturan Formula 1 yolculuğu, Audi R26 Showcar ile anlatıldı. Türkiye Grand Prix’sinin 2027’de İstanbul Park’ta yeniden Formula 1 takvimine dönecek olması ise etkinliğe ayrı bir anlam kattı.

Audi ve Castrol, Formula 1’in yeni döneminde ortak mühendislik yaklaşımını paylaştı

Etkinlikte, Audi ve Castrol, Formula 1’in yeni teknik dönemine yönelik ortak mühendislik yaklaşımını da paylaştı.Yeni nesil hibrit güç üniteleri, sürdürülebilir yakıtlar ve yüksek verimlilik odağıyla şekillenen bu dönemin simgelerinden biri olan Audi R26Showcar, markanın performans, teknoloji ve inovasyon vizyonunuyansıtan güçlü bir sembol olarak öne çıktı.

Audi için Formula 1 geleceğin teknolojilerinin en zorlu koşullarda test edildiği bir mühendislik platformu niteliği taşıyor. Markanın motor sporlarındaki köklü geçmişi, quattro teknolojisinden Le Mans zaferlerine, Formula E deneyiminden Dakar’daki öncü yaklaşımına kadar uzanan güçlü bir mirasa dayanıyor. Audi’nin Formula 1 yolculuğu da bu mirası yeni nesil performans, verimlilik ve elektrifikasyon anlayışıyla geleceğe taşıyor.

Audi Revolut F1 Team ve Castrol iş birliği ise Formula 1’in yeni döneminde performans, verimlilik ve yarış teknolojilerinin gelişimi odağında şekilleniyor. Castrol, teknik partner olarak yarış koşullarında performans, dayanıklılık ve sistem verimliliğini destekleyen sıvı teknolojileri üzerinde çalışıyor.

“Audi ile uzun yıllara dayanan güçlü bir ortaklığı paylaşıyoruz”

Audi ile Formula 1’in yeni döneminde aynı vizyonu paylaştıklarını belirten Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz, şunları söyledi: “Motor sporlarının zirvesini temsil eden araçlardan biri olan Audi R26’yı İstanbul’da ağırlamak ve yarış tutkunlarıyla buluşturmak bizim için büyük bir gurur. Formula 1’den WRC’ye, MotoGP’den Formula E’ye uzanan tüm platformlar, bizim için aynı zamanda bir teknoloji geliştirme ortamı anlamına geliyor. Pistlerde elde ettiğimiz deneyimi geliştirdiğimizürünler aracılığıyla yollardaki araçlara taşıyarak performans çözümlerimizi sürekli geliştiriyoruz.Audi ile 1982 yılına uzanan iş birliğimizin bugün Audi Revolut F1 Team ile Formula 1’in yeni dönemine taşınması bizim için son derece heyecan verici.”

“Audi’nin Formula 1 yolculuğu”

Formula 1’igeleceğin teknolojilerinin en yüksek rekabet ortamında sınandığı özel bir mühendislik platformu olarak gördüklerini belirten Audi Türkiye Genel Müdürü Kerem Güven, “Audi’nin Formula 1’de fabrika takımıyla yer alması, markamızın teknoloji, elektrifikasyon ve performans alanındaki iddiasını net biçimde ortaya koyuyor. Auto Union Grand Prix otomobillerinden quattro devrimine, Le Mans zaferlerinden Formula E ve Dakar’daki öncü çalışmalarımıza uzanan motor sporları mirasımız,teknolojiyi geliştirme ve pistlerde kazanılan deneyimi yol otomobillerine aktarma yaklaşımına dayanıyor.”

“Bugün Audi R26 Showcar’ı otomobil tutkunlarıyla buluşturmak, bu mirasın Türkiye’deki Formula 1 ilgisiyle buluşması açısından çok kıymetli. Castrol ile birlikte ilerlediğimiz bu yolculuk, verimliliğe, performansa ve mühendisliğe aynı ciddiyetle yaklaşan ortak vizyonumuzu yansıtıyor. Doğuş Otomotiv olarak Türkiye’de uzun yıllardır sürdürdüğümüz güçlü iş birliğinin, Formula 1 ile global ölçekte yeni bir anlam kazanması önemli buluyoruz.”

Castrol EDGE, Formula 1’in yeni nesil performans ihtiyaçlarına odaklanıyor

Formula 1’de artan hibritleşme ve verimlilik odağıyla birlikte motor yağı teknolojileri, performansı doğrudan etkileyen kritik unsurlardan biri haline geliyor. Castrol EDGE, motor gücü, dayanıklılık, yüksek sıcaklık, basınç, aşınma, motor temizliği ve yakıt performansı gibi kritik alanlarda koruma ve verimlilik desteği sunuyor. Audi Revolut F1 Team ile yürütülen çalışmalar kapsamında elde edilen mühendislik verileri ve teknoloji deneyimi, zaman içinde yol araçları için geliştirilen ürünlere de aktarılıyor.

Castrol ayrıca Audi Revolut F1 Team için hibrit güç ünitesinin ihtiyaç duyduğu sıvı teknolojileri üzerinde de çalışıyor. Castrol ON ERS sıvısı, batarya sistemi ve MGU-K’nin soğutulmasına katkı sağlayarak yüksek şarj ve deşarj koşullarında sistem sağlığının korunmasına yardımcı oluyor.

Castrol ve Audi’nin 40 yılı aşan ortaklığı

Castrol ve Audi arasındaki iş birliği, 40 yılı aşkın bir geçmişe dayanıyor. Motor sporlarından yol araçlarına uzanan bu güçlü ortaklık; performans, dayanıklılık ve teknoloji odağında gelişmeye devam ediyor.1980’lerde rallilerde quattro teknolojisiyle başlayan yolculuk, ilerleyen yıllarda dayanıklılık yarışları, hibrit motor sporları programları ve Formula E gibi farklı alanlara taşındı. Bugün ise Audi’nin motorsporları vizyonu ile Castrol’ün sıvı teknolojileri uzmanlığı, Formula 1’in yeni çağında yeni nesil çözümler geliştirmeyi hedefliyor.

Castrol ve Audi arasındaki global iş birliği, Türkiye’de de uzun yıllardır güçlü şekilde devam ediyor. Castrol, Doğuş Otomotiv ile 30 yıla yakın süredir devam eden iş birliği kapsamında Audi markasının yetkili servis ağında önemli bir çözüm ortağı olarak konumlanıyor.