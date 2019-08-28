AÜ Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Seremet Kürklü:

Dünyada ve Türkiye’de ciddi bir halk sağlığı sorunu haline gelen obezitenin, yetişkinler kadar çocukları da tehdit ettiğini dile getiren Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Seremet Kürklü, " Son yıllarda okul kantinlerinde yapılan gıda düzenlemeleri çocuklarda görülen obezitenin önüne geçilmesi için atılan önemli bir adımdır" dedi.

Okul çağının çocuklar için fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimin hızlı olduğu, yaşam boyu devam edilebilecek davranışların büyük ölçüde oluştuğu, bilgi almaya, alışkanlık kazanmaya en uygun oldukları dönem olduğuna değinen Dr. Öğr. Üyesi Kürklü, bu dönemin aynı zamanda yetişkin hastalıklarına zemin hazırlayan en riskli dönem olduğunu ifade etti.

Kürklü, bu yaş grubundaki çocukların özellikle okullardaki beslenme uygulamalarına dikkat edilmediği takdirde başta obezite olmak üzere uzun dönemde kalp damar hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet gibi bazı kronik hastalıkların görülme riskinin artabileceğini dile getirdi.

“Önemli bir adım”

Kürklü, “Okulda enerji yoğunluğu yüksek, besin değeri düşük olan enerji içecekleri, gazlı içecekler, aromalı içecekler ve kolalı içecekler ile çikolata türleri, şeker ve şekerleme türleri, eklenmiş kafein, guarana içeren ürünler, kremalı, çikolata dolgulu, jöleli, kekler ve pastalar, kızartma ve cipsler ile tatlandırıcı içeren yiyecek ve içeceklerin okul kantinlerinde yasaklanmasının öğrencilerin sağlığı, düzenli beslenmeleri ve obezitenin önüne geçilmesi için atılan çok önemli bir adım.” dedi.

Öğrencilik dönemlerinde hafif şişman olan çocukların yüzde 60’ından daha fazlasının yetişkinlikte hafif şişman olduğunu, bu dönemde obez olan çocukların ise üçte birinin erişkin yaşa ulaştıklarında obez kaldığını ifade eden Kürklü, çocukların büyüme ve gelişmesinin sağlıklı olarak devam edebilmesi için doymuş yağ, tuz ve şeker tüketimi gibi zararlı ürünler yerine, içme suyu, süt, ayran, yoğurt, peynir, haşlanmış yumurta, meyve veya taze sıkılmış meyve suyu, çiğ tüketilebilen sebzeler tüketmelerinin çok daha faydalı olacağını söyledi.