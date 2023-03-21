ATV'nin Kardeşlerim dizisinde iki flaş ayrılık! Apar topar karar...
Cuma akşamları yayınlanan Kardeşlerim 82. bölümüyle ekrana geldi. Geçtiğimiz günlerde dördüncü sezon müjdesi alan Asiye ve Doruk hayranları iki flaş ayrılıkla sarsıldı.
Cuma akşamları yayınlanan Kardeşlerim 82. bölümüyle ekrana geldi. Geçtiğimiz günlerde dördüncü sezon müjdesi alan Asiye ve Doruk hayranları iki flaş ayrılıkla sarsıldı.
Kardeşlerim dizisinde iki flaş ayrılık haberi geldi. Cumartesi akşamları yayınlanan ve başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak, Lizge Cömert, Fadik Sevin Atasoy ve Celil Nalçakan'ın yer aldığı Kardeşlerim son bölümde izleyiciye kötü haber geldi.
Asiye ve Doruk hayranlarına geçtiğimiz hafta dördüncü sezon müjdesi geldi.
Kardeşlerim yeni sezonda da ATV ekranlarında olacak.
Dizinin yayınlanan son bölümünde iki ayrılık haberi de geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kardeşlerim Afra olarak bilinen Ece Sena Bayır diziden ayrıldı.
Öte yandan Gönül karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Ecem Doğan'da senaryo gereği hapishaneye girerek diziden ayrıldı.
İki ismin hikayelerinin bittiği için Kardeşlerim'den ayrıldıkları ifade edildi.