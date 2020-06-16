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Aktüel

ATV'nin devrilme anı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-06-16 16:35:00 -
ATV'nin devrilme anı güvenlik kamerasında

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 75 yaşındaki sürücünün kullandığı ATV tipi arazi aracının devrilme anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Cumhuriyet Caddesi'inde, trafik sicili bulunmayan engelli Selahattin Y'nin kullandığı ATV, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Üst koruması bulunan ATV'nin altında kalan Selahattin Y, çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü, çevredekilerin ATV'yi kaldırmasının ardından yoluna devam etti.

ATV'nin devrilme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, ATV'nin devrilme anı ve çevredekilerin engelli sürücüye yardım etmesi görülüyor.

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