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Medya ATV'den flaş Kuruluş Osman kararı
Medya

ATV'den flaş Kuruluş Osman kararı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman ile ilgili hayranlarına güzel haber geldi. Dizinin sezon finalinin ileri tarihlere ötelendiği belirtiliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-04 11:07:00 -
ATV'den flaş Kuruluş Osman kararı

ATV’de iki sezondur ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisiyle ilgili kanalın önemli kararlar aldığı öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde kameralara yakalanan Burak Özçivit, Kuruluş Osman dizisinin yaz aylarında da ekranlara gelme ihtimalinin bulunduğunu söylemişti. Söz konusu gelişme dizi hayranlarını heyecanlandırmıştı.

Birçok dizinin Mayıs sonu Haziran başı gibi ekranlara veda etmesi beklenirken Kuruluş Osman ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Ünlü oyuncu Burak Özçivit, “Yaz ayında da devam edebilir” diyerek ilk işareti vermişti. Atv’nin planının Temmuz ayının ilk haftasına kadar Kuruluş Osman’ı devam ettirme planının olduğu öne sürüldü.

Ek olarak Kuruluş Osman’ın yaz arasını kısa tutması önemli bir adım olarak görülüyor.

Kuruluş Osman dizisinin böyle bir adım atması diğer diziler için de örnek teşkil edebilir. Lakin insanlar koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerinde ve tam kapanma kararları sonrası dizilerin yaz arasını kısa tutma ihtimali gündemde duruyor.

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