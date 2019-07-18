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ATV ile cami duvarına çarptı, olay yerinde can verdi

Sivas'ta akrabasıyla birlikte gezmeye çıktığı ATV motoruyla cami duvarına çarpan 66 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:57
ATV ile cami duvarına çarptı, olay yerinde can verdi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV'nin caminin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Kavşut köyünde meydana geldi. İstanbul'dan tatilini geçirmek için köyüne gelen Nurettin Uzun (66), akrabası Mevlüt Uzun (59) ile birlikte plakasız ATV ile gezmek için yaylaya çıktı. Dönüş yolunda Nurettin Uzun, yönetimindeki ATV'nin kontrolünü kaybetti. ATV, caminin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, Nurettin Uzun olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasındaki Mevlüt Uzun ise yaralandı. Mevlüt Uzun, çağırılan ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Nurettin Uzun'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Suşehri Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Nurettin Uzun'un ATV tutkunu olduğu ve köyüne geldiğinde sürekli onunla gezdiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:57
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