  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katil orduda kriz: ABD'nin silahları tükeniyor! Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden İslam Ümmetine önemli çağrı! 15 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi 15 Nisan 2011: Hüsamettin Akmumcu'nun vefatı (Avukat/Milletvekili) Uyuşturucu taşıdığı iddia edildi! ABD'den tekne saldırısı Görüşmelere saatler kala sabotaj girişi! İran'ın kalbinde şiddetli patlama JD Vance'den tansiyon düşüren açıklama! Trump kapsamlı bir anlaşma peşinde Sınırda alev topu! Hizbullah’tan İsrail’e insansız hava araçları ve roketlerle darbe Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor! Gazze’de son 48 saatte 16 can kaybı ABD, İran kararını dünyaya ilan etti! Ekonomi piyasaları derinden sallanacak
Eğitim
Eğitim

ATÜ 15. Kuruluş Yıl Dönümünü bilim ve teknoloji odaklı vizyonuyla kutluyor

Yeniakit Publisher
Eyüp Yılmaz Giriş Tarihi:
ATÜ 15. Kuruluş Yıl Dönümünü bilim ve teknoloji odaklı vizyonuyla kutluyor

Türkiye'nin bilimsel gelişimine ve inovasyon ekosistemine yön veren Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, akademik yolculuğunda 15 yılı geride bırakmanın gururunu yaşıyor.

Kuruluşundan bu yana yenilikçi eğitim modelleri ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla yükseköğretimde fark yaratan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), 15. kuruluş yıl dönümüne ulaştı. Ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren üniversite, son yıllarda özellikle Avrupa Birliği projeleri, nitelikli bilimsel yayınlar ve yerel kalkınmaya sunduğu desteklerle Adana’nın parlayan yıldızı haline geldi. Öğrencilerine yalnızca teorik bilgi sunmakla kalmayan kurum, inovatif düşünce yapısını ve sosyal sorumluluk bilincini merkeze alarak yarının lider kadrolarını hazırlamaya devam ediyor. 15. yıl kutlama programı kapsamında; ATÜ'ye değer katan isimlerin ödüllendirileceği törenlerin yanı sıra bilimsel paneller, teknoloji odaklı sergiler ve öğrencilerin hazırladığı özgün projelerin sunulacağı geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek.

 

Üniversitenin gelişim sürecini değerlendiren Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, çağdaş eğitim standartları ve uzman akademik kadro ile mühendislikten sosyal bilimlere kadar pek çok alanda donanımlı bireyler yetiştirdiklerini belirtti. Kurumsal hafızaya ve geleceğe dair mesajlar veren Rektör Sözen: "15 yıllık bu anlamlı yolculukta emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bilim ve teknolojiyi rehber edinerek ülkemize değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. ATÜ, geride bıraktığı 15 yılda olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığına ve bilimsel birikimine katkı sunma hedefini kararlılıkla sürdürüyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23