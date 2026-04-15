ATÜ 15. Kuruluş Yıl Dönümünü bilim ve teknoloji odaklı vizyonuyla kutluyor

Kuruluşundan bu yana yenilikçi eğitim modelleri ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla yükseköğretimde fark yaratan Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ), 15. kuruluş yıl dönümüne ulaştı. Ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarılarla adından söz ettiren üniversite, son yıllarda özellikle Avrupa Birliği projeleri, nitelikli bilimsel yayınlar ve yerel kalkınmaya sunduğu desteklerle Adana’nın parlayan yıldızı haline geldi. Öğrencilerine yalnızca teorik bilgi sunmakla kalmayan kurum, inovatif düşünce yapısını ve sosyal sorumluluk bilincini merkeze alarak yarının lider kadrolarını hazırlamaya devam ediyor. 15. yıl kutlama programı kapsamında; ATÜ'ye değer katan isimlerin ödüllendirileceği törenlerin yanı sıra bilimsel paneller, teknoloji odaklı sergiler ve öğrencilerin hazırladığı özgün projelerin sunulacağı geniş kapsamlı etkinlikler düzenlenecek.

Üniversitenin gelişim sürecini değerlendiren Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, çağdaş eğitim standartları ve uzman akademik kadro ile mühendislikten sosyal bilimlere kadar pek çok alanda donanımlı bireyler yetiştirdiklerini belirtti. Kurumsal hafızaya ve geleceğe dair mesajlar veren Rektör Sözen: "15 yıllık bu anlamlı yolculukta emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, öğrencilerimize, mezunlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Bilim ve teknolojiyi rehber edinerek ülkemize değer katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. ATÜ, geride bıraktığı 15 yılda olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığına ve bilimsel birikimine katkı sunma hedefini kararlılıkla sürdürüyor.